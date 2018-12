Handgranaat gevonden tijdens kerstmarkt in Culemborg, omgeving ontruimd

Update/videoCULEMBORG - Op de Oude Vismarkt in Culemborg is zondagmiddag voor de deur van een shishalounge een handgranaat gevonden. De omgeving is ontruimd, zo meldt de politie.

In het centrum van Culemborg was op dat moment een kerstmarkt met kraampjes bezig. Die zijn nu allemaal op last van de politie verlaten en ook de winkels zijn ontruimd. Personeel en winkelend publiek moesten de straat verlaten.

De eigenaar van het waterpijp-café Lounge ‘n Chill vond de handgranaat vanmiddag zelf op de vensterbank van zijn zaak. Hij zegt geen idee te hebben wie het op zijn zaak gemunt kan hebben. ,,Er lag geen visitekaartje bij.‘’

Sinds maart open

De politie doet op dit moment onderzoek en is ook de zaak binnengegaan. Of de handgranaat op scherp stond, is nog niet duidelijk. Ook weten omstanders en winkeliers niet of er eerder een incident is geweest. Lounge ‘n Chill is sinds maart van dit jaar open.

De explosieven opruimingsdienst is opgeroepen om het mogelijke explosief te onderzoeken. De straat blijft de komende uren afgesloten. De politie zei eerder deze maand dat ze wil dat criminelen die handgranaten neerleggen bij winkels of cafés zwaarder worden gestraft.

Afpersen

Dit jaar zijn er in Nederland al bijna vijftig handgranaten op straat gevonden, ruim twee keer zoveel als in 2017 en 2016. Het gebeurt bijna iedere week wel een keer, meestal als dreigmiddel of om de eigenaar van een horecagelegenheid af te persen.



Nieuwegein werd dit jaar al drie keer opgeschrikt door de vondst van dergelijke explosieven. Twee keer lag er een handgranaat bij een woning aan de Beatrixstraat en iets verderop aan de Margrietstaat werd ook een handgranaat gevonden.

Volledig scherm De straat is afgesloten. © Roland Heitink

Negen maanden cel

De politie stelt dat deze praktijk levensgevaarlijk is voor voorbijgangers en omwonenden. Op het bezit van explosieven staat een gevangenisstraf van 9 maanden.

Volgens de politie baart de verdubbeling van het aantal incidenten zorgen. Vorig jaar rukte de Explosieven Opruimingsdienst.

De handgranaten zijn ook nog eens goedkoop en makkelijk te krijgen op de zwarte markt, stelt de politie. Voor een paar tientjes zijn de explosieven, meestal van Joegoslavische of Russische makelij, te koop.