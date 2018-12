Handgranaat gevonden voor deur van waterpijpcafé tijdens kerstmarkt in Culemborg

In het centrum van Culemborg was op dat moment een kerstmarkt met kraampjes bezig. Die zijn nu allemaal op last van de politie verlaten en ook de winkels zijn lange tijd ontruimd geweest. Personeel en winkelend publiek moesten de straat verlaten.

Sinds maart open

De politie doet op dit moment onderzoek en is ook de zaak binnengegaan. Of de handgranaat op scherp stond, is nog niet duidelijk. Ook weten omstanders en winkeliers niet of er eerder een incident is geweest. Lounge ‘n Chill is sinds maart van dit jaar open.



De explosieven opruimingsdienst is opgeroepen om het mogelijke explosief te onderzoeken. De straat is urenlang afgesloten geweest. De politie zei eerder deze maand dat ze wil dat criminelen die handgranaten neerleggen bij winkels of cafés zwaarder worden gestraft.