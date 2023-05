Heldere dag in Culemborg

Utrecht en Duitsland bundelen krachten tegen plofkraken: ‘Zo snel mogelijk zicht op verdachte’

En weer zijn vanochtend vijf verdachten opgepakt voor het plegen van plofkraken in Duitsland, onder meer in Utrecht. Precies op de dag dat een Utrechtse delegatie onze oosterburen bezoekt, in de strijd tegen deze miljoenen verslindende ontploffingen.