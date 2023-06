Heldere dag in Culemborg

Onderwijs­in­spec­tie deze week nog naar Lingecolle­ge: ‘Afgelopen weken handvol meldingen binnenge­kre­gen’

De onderwijsinspectie gaat deze week nog langs bij het Lingecollege in Tiel, waar bijna honderd medewerkers het vertrouwen hebben opgezegd in de bestuurder en de twee directeuren. De dienst heeft de afgelopen weken een aantal meldingen gehad over de middelbare school. Ook bij de arbeidsinspectie zijn meerdere meldingen gedaan.