Heldere tot licht bewolkte middag en avond in Culemborg

column Na 20 jaar verhuisde de buurvrouw van Jerry, opeens, zonder iets te zeggen

En toen was de buurvrouw ineens vertrokken. Als een dief in de nacht. Ze had haar huis te koop gezet zonder daar ruchtbaarheid aan te geven. Een makelaarsbordje heeft er nooit aan de gevel gehangen. Niettemin was het haar gelukt een koper te vinden. Want op een zeker moment laadde ze haar bezittingen in een busje en vertrok ze met onbekende bestemming. De enige officiële kennisgeving was een week of wat later, toen ze zich afmeldde op de groepsapp van de straat.