Hoe een verborgen camera in Culemborg een schok teweeg bracht in de damwereld

Sommige dammers die als kind bij hem over de vloer kwamen, vragen zich af of zij op beeld zijn vastgelegd. Hun vertrouwen in de goede bedoelingen van de 63-jarige is beschadigd.



Andere bekenden van S. zeggen juist verrast te zijn dat een strafrechtelijk onderzoek naar hem loopt. Ze kennen hem als een integere en eigenzinnige man die leeft voor zijn sport. Zo gaf het lid van de Culemborgse vereniging Denk en Zet damboeken uit en verbrak hij in 2011 het record duurdammen.



,,Wie is zo gek om 59 uur achter een dambord te gaan zitten zonder wat anders te doen?’’, zegt S., die reageert op de aantijgingen. ,,Ik doe gewoon andere dingen dan de meeste mensen. Maar dat wil niet zeggen dat ik strafbare dingen doe.’’