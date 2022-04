HUB Rivierenland koppelt scholieren aan bedrijfsleven (en andersom)

Werk aan de winkel voor mensen als Jaap de Windt, directeur en mede-eigenaar van het Culemborgse bouwbedrijf Van Dillen. Net als collega’s in de sector zit hij te springen om vaklui. En zo haalt hij alles uit de kast om de leerlingen die zijn bedrijf bezoeken een helder en reëel plaatje voor te schotelen.



,,Het is nu tijd om te investeren in onze toekomstige generatie’’, zegt hij tijdens een rondleiding langs de tekenafdeling, de timmerwerkplaats en de hal voor prefabkozijnen in het bijna 300 jaar oude bedrijf. ,,We participeren in opleidingen en laten ons zo veel mogelijk zien.”



Voor Timo (14), Wouter (15) en Tim (14) gaat bij Van Dillen een wereld open. De leerlingen van 3-vmbo van Lek en Linge zuigen de informatie op en kijken hun ogen uit. Of ze een toekomst in de bouw voor zich zien, durven ze nog niet te voorspellen.