Huppelende wallaby door de straat, in Vianen was het geen droom maar werkelijkheid: ‘Blijft een wild dier’

Vrijwilliger Gerrit de Boom was in de nacht van woensdag op donderdag aan het werk voor Dierenambulance Vianen, die ondanks de naam in Culemborg gevestigd is en voor vijf gemeenten werkt.

Hek van 1,5 meter is te laag

Om 01.15 uur werd hij gebeld door de politie. Het bleek dat er in Ammerzoden (hemelsbreed 25 km van Culemborg) een ontsnapte wallaby rondhuppelde. ,,Wij werken altijd,, daarom komen ze bij ons. Hoe zo’n wallaby ontsnapt? Er zijn er aardig wat die als huisdier worden gehouden. Ze kunnen erg goed springen en dan blijkt het hek van 1,5 meter opeens te laag.’’

Quote De dierenarts schatte het gewicht om de hoeveel­heid verdovings­mid­del te bepalen Gerrit de Boom

De Boom had eerder al eens in Culemborg achter zo’n kleine kangoeroe aangezeten. ,,Het lukte maar niet om die te pakken te krijgen, want ze springen zo over je heen. En je moet nog uitkijken ook, want als ze zich bedreigd voelen, springen ze je tegen de borst en ze hebben scherpe nagels. Dat kan lelijke verwondingen veroorzaken. Het blijft een wild dier.’’

De dierenarts schiet

Deze keer was - voordat de ambulance naar Ammerzoden afreisde - al contact gezocht met een gespecialiseerde dierenarts. Ter plaatse zat de wallaby in een parkje en kon geen kant op. ,,De dierenarts schatte het gewicht om de hoeveelheid verdovingsmiddel te bepalen. Daarna schoot hij. Na vijf minuten was de wallaby onder zeil.’’

Per brancard werd het dier in de ambulance gelegd en naar Culemborg gereden, waar het de nacht door kon brengen. ,,Ze eten eucalyptusblaadjes, maar wij hebben alleen water neergezet. Om zeven uur was de eigenaar er. Hij moest de ritprijs van 50 euro en de extra kilometers met ons afrekenen. De eigenaar blijft verantwoordelijk.’’

