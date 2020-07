Huurder op straat na vondst flinke partij lachgas in woning Culemborg

Dat meldt de Culemborgse politie vrijdag. Agenten vonden in het huis aan de Martin Luther King in de wijk Terweijde totaal 76 liter van het gas dat veel jongeren als verdovend middel gebruiken.



De politie vermoedt dat het gevonden lachgas bestemd was voor de handel. Dat is verboden sinds het kabinet het gas eind vorig jaar bestempelde tot softdrug. Het bezit ervan maar ook verkoop, vervoer en handel zijn sindsdien verboden.



De aanwezigheid van een grote hoeveelheid lachgas in een woning levert volgens de politie ernstig gevaar op voor bewoners en omwonenden. Volgens de politie is de vondst genoeg voor de corporatie die eigenaar is van het huis om het huurcontract te laten ontbinden.