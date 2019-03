In badkamer filmende damcoach ontkent: ‘Ik ben vergeten de camera weg te halen’

,,Ik zit al drie maanden te wachten op een reactie van de politie’’, zegt S. – die liever niet bij zijn volledige naam wil worden genoemd. Hij is niet in staat van beschuldiging gesteld, zegt hij. ,,Ik had verwacht wat van de politie te horen, maar die reageren niet. Ze doen helemaal niks. Ik mocht ook gewoon op vakantie naar Marokko.’’



De zaak kwam aan het rollen toen eind november een meerderjarige dammer uit Wit-Rusland bij S. logeerde. Die ontdekte de camera in de badkamer en stapte naar de politie. ,,Die dammer logeerde om de zoveel tijd twee weken bij mij. Hij vond de camera en heeft de verkeerde conclusie getrokken. Of de camera toen aanstond? Ik zou het niet weten. Niet bewust in ieder geval. Ik ben vergeten hem weg te halen, ik was ziek en was er niet voor 100 procent bij met mijn hoofd.’’