In dit Culemborgse steegje klinken straks mooie kinderstemmen en ligt er goud tussen de stenen

Film Vreemde Vogels kruipt in de ziel van de vluchte­ling: ‘Kinderen waren kapot van het verhaal, velen moesten huilen’

Dagelijks zien we op tv hoe het is om halsoverkop je huis te verlaten en te vluchten voor oorlogsgeweld. Maar wat gebeurt daarna, als je als vluchteling in een nieuw land je leven moet opbouwen? Daarover vertelt de film Vreemde Vogels van de Culemborgse regisseur Hilt Lochten die wordt aangeboden aan de scholen in regio Rivierenland.

23 maart