Inbreker nam 5,5 uur de tijd om havenkantoor in Culemborg te plunderen: ‘Het lijkt wel een comedyshow’

CULEMBORG/TIEL - Een 37-jarige Tielenaar die 13 september 2020 zijn werk als inbreker zeer serieus nam bij de jachthaven in Culemborg, is woensdag veroordeeld tot 1,5 jaar cel. De straf is ook voor andere vergrijpen.