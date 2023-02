Internationaal acteerdebuut voor Tom van Kessel: in deze film krijgt de Culemborger een rol

Waar gaat het verhaal over?

,,FILIP is gebaseerd op het boek van Leopold Tyrmand dat zich afspeelt in het Frankfurt van 1943. Het gaat over een Joodse man die in nazi-Duitsland woont en zijn afkomst weet te verbergen. Hij werkt in een exclusief hotel-restaurant en geniet van zijn leven te midden van vrouwen en zijn vrienden uit heel Europa. Tot de oorlog een bloederige tol begint te eisen en het de mensen dichtbij hem raakt.’’

Welk personage vertolk jij?

,,Ik speel Lucas, een Nederlandse jongen die als ober werkt in het hotel en bevriend is met Filip.’’

Hoe kom je aan de rol?

,,Mijn agent kreeg een aanvraag van een Amerikaanse casting director. Na een online video-casting heb ik de rol gekregen.’’

Waar kwamen de acteurs vandaan?

,,Het is een internationale film en ik was de enige Nederlander, zoals er ook eenlingen waren uit Hongarije, Frankrijk en Italië. En verder acteurs uit Duitsland en Polen.’’

Hoe is de sfeer op zo’n internationale set?

,,Niemand kon elkaar goed verstaan, dat was wel lachen. De aanwijzingen waren in het Engels, terwijl in de film Duits werd gesproken. Daar hadden we een taalcoach voor. Het is ook bijzonder als achter je nazivlaggen worden gehesen en mensen marcheren in SS-uniformen.’’

Je begon in 2005 als jochie van 10 in de film Knetter, naast Carice van Houten. Ligt je carrière, voor je gevoel, op schema?

,,Zeker wel. Zo’n Europese film is precies wat ik ambieer. Dit is een goede stap om me op grotere internationale dramaproducties te storten.’’

Wat zit er nog meer in het vat?

,,Er lopen nog twee projecten, maar het is altijd de vraag of iets doorgaat. Wel ben ik bezig een dramaserie op te zetten. Ik ben niet alleen creatief producent, maar ga er ook zelf in spelen.’’

FILIP gaat 3 maart in Warschau in première en gaat de festivals langs. Het is nog niet bekend wanneer de film hier wordt vertoond. Een release op de streamingplatforms wordt in 2024 verwacht.

