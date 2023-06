Is het geen plaatje? Corona zorgt voor forse daling aantal tatoeëerders in Culemborg

Tinnitus symposium in het UMC: wat te doen na een piep in je oor na een festival?

Op zaterdag 17 juni wordt een tinnitus symposium georganiseerd in het UMC in Utrecht. Te dicht bij de box dansen op een festival of de schelle muzieknoten die in je oor denderen in een afgesloten werfkelder; inmiddels hebben bijna twee miljoen mensen in Nederland last van een piep of ruis in hun oor, met name jongeren. De bijeenkomst is een samenwerking tussen het UMC Utrecht en de afdeling Midden-Nederland van Hoormij NVVS.