Jan des Bouvrie was Gelderland eeuwig dankbaar: en omgekeerd

Des Bouvrie was dankbaar voor de kans die Gelderland hem geboden had, zo gaf hij een paar jaar geleden aan: ,,Fauteuil 601 Oberman is een heerlijke relaxfauteuil. Maar bovenal is het een ode aan de oprichter van Gelderland, Koene Oberman die mij in de zestiger jaren als eerste de kans gaf om me als productontwerper te ontwikkelen en waarmee ik een hele intensieve en warme band ontwikkelde”. Als zoon van een meubelhandelaar gaf des Bouvrie eind jaren zestig aan waarom zijn vader destijds geen Gelderland-meubels meer wilde verkopen: 'Dan moeten jullie niet van die lelijke dingen maken'. De rest is geschiedenis, Jan des Bouvrie ging ontwerpen in de Culemborgse meubelfabriek.