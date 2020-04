Johan kwam uit de kast op de biblebelt: ‘Het kostte me 90 procent van mijn vrienden’

Na een jarenlang gevecht hakte hij uiteindelijk de knoop door en besloot zijn eigen weg te gaan.



Weer twaalf jaar later noteerde hij zijn ervaringen in een boek, ‘Het Roze Schaap - een gruwel Gods?’ ,,Ik moest door een diep dal om toe te geven dat leven in een christelijke bubbel me geen vrijheid bracht’’, vertelt Verweij.



Sinds een aantal jaren woont hij in alle rust in Culemborg, de geboorteplaats van zijn levensgezel Roy van Bavelgem. Daarvoor woonde het stel in Rotterdam maar dat was geen onverdeeld succes. Dat was echter nog niets vergeleken met de zoektocht tijdens zijn jeugd.



,,De weg die door de kerk was geleerd liep dood, zodat ik geen kant meer op kon en een nieuwe weg moest inslaan. Zoals Dolly Parton het zo prachtig verwoordt: ‘If you don’t like the road you’re walking, start paving another one.’ Dat heb ik dus gedaan.’’