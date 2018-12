Jongen (10) gewond na aanrijding, automobilist rijdt door

Elisabeth Weeshuis Museum in race voor ‘Leukste uitje’

9 december CULEMBORG - Het Elisabeth Weeshuis Museum in Culemborg is weer genomineerd als ‘Leukste uitje van Gelderland’. De verkiezing van de ANWB trok in totaal 63.000 stemmen. Welk uitje wint, wordt 7 maart volgend jaar bekendgemaakt in Hart van Holland in Nijkerk.