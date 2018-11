Jongen opgepakt na ruzie op hockeyfeest Culemborg

blog Eenmaal een medium huwelijk, alstu­blieft

25 november ‘Wilt u hem medium?’ Even dacht ze dat ze in een restaurant was beland en om biefstuk had gevraagd. Maar nee, ze zat bij de gemeente Culemborg om afspraken te maken voor haar huwelijk. En daar zijn tegenwoordig drie varianten van, legde de ambtenaar uit.