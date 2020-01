Jongeren gooien autoruit in: 94-jarige eigenaar gedupeerd

Culembor­ger Eric Borrias is fulltime verhalen­ver­tel­ler: ‘Het vertellen zit in de lift’

5 januari CULEMBORG - Verhalen vertellend Nederland verkeert in opperste extase. Hun metier wordt voortaan gerekend tot de inventaris van het Immaterieel Erfgoed. Op 25 januari 2020 tijdens het jaarlijkse Vertel Event in de Gelderlandfabriek in Culemborg volgt de plechtige bekrachtiging. Vertelambassadeur Eric Borrias, woonachtig in de Lekstad, zal daar zeker bij zijn.