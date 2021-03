Kappers weer open maar het haar van Fleur (17) is in serieus gevaar: ‘Straks moeten we gaan kiezen’

Een groot deel van de inkomsten van Stichting Haarwensen is door de coronacrisis weggevallen, zegt Patricia Burggraaf van Haarwensen. ,,Er waren bijvoorbeeld evenementen waar wij een voorlichting kwamen geven en daar wat voor kregen.’’ Dat geld is nodig, vanwege de kosten van een pruik. ,,Zo’n 1500 euro per haarwerk.’’



Daarvan maakt Haarwensen er zo’n tweehonderd per jaar, maar dat aantal wordt nu nagenoeg onhaalbaar. ,,We gaan richting het punt dat we moeten kiezen tussen verschillende kinderen, die het nodig hebben.’’



Haarwensen benadert nu haar donateurs en stuurt alle contacten Tikkie-links. ,,Als we niks doen, is het in juli klaar.’’ Daarom roept Burggraaf mensen op om niet alleen haar te doneren, maar vooral geld. ,,Anders kunnen we niks met al dat haar doen.’’