Leden jeugdbende Culemborg krijgen in hoger beroep lagere straffen

Hennepkwe­ke­rij opgerold in Culemborg

26 november CULEMBORG - In de Linnaeuslaan in Culemborg is vanmorgen door een hennepteam van de politie een hennepkwekerij aangetroffen. Een persoon die aanwezig was in de woning, is gearresteerd. Dat meldt wijkagent Claudia Hofsommer op Twitter.