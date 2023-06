Lekker weer in Culemborg vandaag

COLUMN Van joelende mensen tot vogelgelui­den: De Kromme Rijn is volgens Jerry in de zomer meer dan ‘de kraan’

De Kromme Rijn, de rivier die de VVD over de gehele lengte zou willen dempen en asfalteren om de verkeersdruk in de oostelijke helft van de provincie te ontlasten, afijn, die Kromme Rijn dus, wordt ‘de kraan van Utrecht’ genoemd. Dat stond althans op een informatief bordje aan de oever van de rivier nabij kasteel Beverweerd in Werkhoven.