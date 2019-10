Lezend meisje van Culemborg verdwijnt achter een magazijn

De evacuatie van 1995 herbeleven in Culemborg: ‘Ik zie me nog zitten met de kanarie­piet op schoot’

3 oktober CULEMBORG - Het duurt allemaal nog even, maar de voorbereidingen zijn al in volle gang. Dat moet ook wel, want het project ‘Tot aan de Lippen’, dat het cultureel centrum aan de Stationsweg tussen 27 januari en 2 februari 2020 van de grond tilt, is veelomvattend.