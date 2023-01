Livestream hóeft niet meer, toch ontvangt deze middelbare school groep 8-ers weer digitaal op open dag

Vijfheeren­lan­den peinst er, ondanks forse schade, niet over om lokaal vuurwerk­ver­bod in te voeren: ‘Weinig effectief’

Hoewel de jaarwisseling in Vijfheerenlanden ‘relatief rustig’ is verlopen, blijkt er toch flink wat schade te zijn aangericht. Prullenbakken, verkeersborden en bushokjes werden vernield. De kosten: ruim 31.000 euro. Toch peinst de gemeente er niet over om een lokaal vuurwerkverbod in te voeren.

