Louter toppers in Nine’s ‘kleine klassieke reeks’

kunst in rivierenland De Gelderlander belicht wekelijks het kunstenlandschap van Rivierenland. Dit keer Nine Sligter uit Culemborg over de tweede editie van ‘haar’ klassieke muziekreeks, die 13 november in De Fransche School van start gaat.

Gepensioneerd beroepsmusicus Nine Sligter stelde vorig jaar een tweedelige concertreeks samen, die in haar eigen Culemborg te horen was. Beide concerten waren uitverkocht. Daarom krijgt de serie een vervolg en Sligter heeft ‘het neusje van de zalm’ weten te programmeren,

Sligter is in de klassieke muziekwereld een bekend gezicht: ,,Ik ben fluitiste geweest bij het Nederlands Philharmonisch orkest en was hoofdvakdocent fluit op het conservatorium. Mijn netwerk is dan ook groot en omdat ik als musicus vind dat er veel te weinig nieuwe muziek van hoog niveau is te horen, wilde ik daar wat aan doen.”

Quote Dankzij het Cultuur­fonds Culemborg kon ik de musici ook nog eens behoorlijk betalen; die krijgen vaak veel te weinig. Nine Sligter

Het begon met een concertlezing, eind 2019 in de Culemborgse Fransche School. ,,De voormalig theaterdirecteur was blij verrast met de opkomst, ik kreeg twee voorstellingen om te programmeren en dankzij het Cultuurfonds Culemborg kon ik de musici ook nog eens behoorlijk betalen; die krijgen vaak veel te weinig.”

Vanwege het succes mocht Sligter voor het seizoen 2022-2023 drie concerten programmeren. ,,Ook nu heb ik weer hulp van het Cultuurfonds gekregen en alles wat ik heb geprogrammeerd, is van internationaal niveau. Te beginnen met Trio Brakman op 13 november.”

Zeldzame combinatie op de bühne

Al is er op de theatersite veel informatie over de uitvoerenden te lezen, daar staat niet op hoe bijzonder het is dat Stigter genoemde toppers naar Culemborg heeft weten te halen. Zoals de zeldzame combinatie Thorwald Jorgensen op de theremin, Peter Elberts op de hang drum en danseres Charlotte van den Reek. ,, Ik vind het nog steeds onvoorstelbaar dat dit me is gelukt. ”

Ook het slotconcert op 7 mei is one of a kind. ,,Ik hoorde ooit rietkwintet Calefax spelen en dacht: dit is zó goed, boeken nooit gaat lukken, veel te duur. Maar dan ga ik toch bellen met de manager: wanneer spelen ze? ‘Nou, in mei samen met Paulien Cornelisse’. Ik stelde voor ze als try-out te laten komen, dat is wat goedkoper. En ze komen én gaan de Fransche School ook nog eens als repetitieruimte gebruiken. Fantastisch toch?”