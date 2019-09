Man (32) krijgt vijf jaar cel en tbs voor moord op vriendin (47) in Culemborg

videoARNHEM – De 32-jarige Zisis T. is dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en tbs met dwangverpleging. Hij vermoordde tijdens een psychose zijn 47-jarige vriendin afgelopen oktober in hun woning in Culemborg.

Hij dacht dat ze een ander had en wilde die avond de relatie verbreken. Hij sluisde geld van hun gezamenlijke rekening over naar een andere rekening, zo vertelde hij later, omdat hij wist dat hij in de gevangenis ging komen. Vervolgens kroop hij bij haar in bed, nam haar in zijn armen en zei dat het hun laatste avond samen was.

Handen om haar keel

Even later liep hij naar buiten om te kijken of hij niet gestoord kon worden. Daarna stapte hij opnieuw bij haar in bed, legde zijn handen om haar keel en zei dat hij haar ging verstikken.

Ze spartelde hevig tegen, waarop hij haar aan haar haren mee naar de keuken sleurde waar hij een mes pakte en haar in haar hart stak. De vrouw viel daarna van de trap naar beneden.

Mes in de borst

De man liep naar buiten en zei tegen agenten die hij tegenkwam dat hij zijn vriendin had vermoord en dat ze hem moesten arresteren. De agenten gingen met hem naar de woning en zagen het lichaam van de levenloze vrouw onder aan de trap liggen met het mes nog in de borst.

Voor de rechtbank is duidelijk dat sprake is van voorbedachte raad. De uit Griekenland afkomstige man was onder invloed van een psychiatrische stoornis toen hij besloot dat hij zijn vriendin van het leven wilde beroven. Deskundigen hebben de man niet volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. De rechtbank gaat er wel van uit dat hij sterk verminderd toerekeningsvatbaar was.