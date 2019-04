Man die vriendin met messteken om het leven bracht zit in Pieter Baan Centrum

CULEMBORG / ARNHEM – Een 32-jarige man uit Culemborg die wordt verdacht van moord op zijn vriendin in hun woning afgelopen oktober, is opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC).

Dat bleek tijdens een proforma zitting. De nicht van de omgekomen vrouw was vanuit België naar de zitting gekomen. Maar ze kreeg niet meer informatie dan dat het de bedoeling is de zaak op 9 juli inhoudelijk te behandelen.

Afgelopen februari was de broer van het slachtoffer vanuit Griekenland naar de zitting gekomen en had de verdachte, die ook van Griekse afkomst is, met de dood bedreigd. De nicht had hem beloofd nu te gaan, zodat hij de reis niet opnieuw hoefde te maken.

De verdachte heeft bekend dat hij zijn vriendin in hun woning aan de Herenstraat met messteken in haar borst om het leven heeft gebracht. Nadat hij haar had gestoken was hij de straat opgelopen. Toen hij politie zag stak hij zijn armen uit en zei hij dat hij zijn vrouw had vermoord.

De politie vond het slachtoffer even later onderaan de trap met het mes nog in haar lichaam.

Er zijn aanwijzingen voor een psychiatrische stoornis. Mogelijk was de man onder invloed van waangedachten. Hij dacht dat ze een ander had en had zijn vriendin verteld dat het hun laatste nacht samen was. Hij maakte diezelfde nacht de helft van het geld op hun gezamenlijke rekening over naar zijn broer. Voor het Openbaar Ministerie aanwijzingen voor voorbedachten rade.