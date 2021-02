Man gewond door valpartij en door het ijs zakken in Culemborg

Culembor­gers praten in EO-programma over religie: ‘Door christen­dom­me­lijk­heid ontstaan veel drama’s’

17 januari De ene kerk is de andere niet in de omgang met homoseksualiteit. Tegenover stromingen, die deze leefwijze verwerpen, staan kleinere kerkgemeenschappen die het volledig accepteren. Ervaringsdeskundigen Johan Verweij en Frank Duivenvoorde uit Culemborg praten hier zondag over in het EO-programma Ken je mij?