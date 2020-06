Man komt ongedeerd uit zwaar beschadigde auto na rammen muurtje en paal

Buren kiest - net als Culemborg en West Betuwe - voor lokale omroep SRC

9 juni MAURIK - De kaarten lijken geschud in de lokale omroepwereld in Rivierenland. De gemeente Buren kiest in navolging van West Betuwe en Culemborg voor SRC als lokale omroep. Tiel en Neder-Betuwe hebben zich uitgesproken voor Regio TV Tiel.