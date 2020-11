Marnix en André maken voor 2000 euro een levensgroot hologram van jezelf voor na je dood

Volledige trein geëvacu­eerd om smeulende airco

4 oktober CULEMBORG - Passagiers die in de nacht van zaterdag op zondag met de trein op weg waren naar Utrecht, moesten even voorbij station Culemborg plots het voertuig verlaten. Een smeulende airco zorgde voor flink wat rookontwikkeling in een van de middelste wagons.