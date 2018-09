Masters of Halloween afgeblazen

Nijmeegse overvaller (21) raakte bij begeleid wonen aan drugs: 'Een junkenhol'

7 september NIJMEGEN/ARNHEM – Een 21-jarige man die vrijdag terechtstond voor roofovervallen in Nijmegen en Culemborg, raakte aan de drugs toen hij in een project voor Begeleid Wonen kwam in Nijmegen. ,,Een junkenhol”, zei hij er na afloop van de zitting over. ,,De begeleiding zei: een jointje roken mag wel. Harddrugs ook, als we het maar niet zien.”