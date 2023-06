Meer dan driehonderd scholieren in Culemborg wachten op uitslag eindexamen

Onderwijs­wet­hou­der Tiel schrikt van revolte op Lingecolle­ge, melding ‘grensover­schrij­dend gedrag’ bij gemeente

Hij was ervan op de hoogte ‘dat er wat speelt’. Maar dat bijna honderd medewerkers van het Lingecollege in Tiel het vertrouwen opzeggen in de bestuurder en directie van de school, daarvan was onderwijswethouder Dave Verbeek niet op de hoogte.