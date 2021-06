Meisjes (13) bellen politie en leiden agenten naar potloodventer in Culemborg

Dreigbrief gestuurd naar Culemborg­se moskee: ‘Voor onze jankerds in de maatschap­pij’

4 april Verschillende moskeeën in Nederland hebben vrijdag een dreigbrief gekregen. In de envelop zat een luier met daarop de tekst ‘paascadeau voor onze jankerds in de maatschappij’. De brief is ook bezorgd bij de moskee in Culemborg. Dat zegt het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) tegen de NOS.