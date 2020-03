Met handgranaat bedreigde shishalounge nu door mannen met stenen bekogeld

RIVM: Nijmegen telt wéér meeste nieuwe coronapa­tiën­ten, bijna verdubbe­ling in Culemborg en Doetinchem

26 maart NIJMEGEN - Het bevestigde aantal inwoners met corona is opnieuw het hardst gestegen in Nijmegen. In de Waalstad zijn sinds woensdag 14 nieuwe besmettingen ontdekt, waardoor het totaal daar nu op 122 staat. In Culemborg en Doetinchem is sprake van bijna een verdubbeling van de hoeveelheid patiënten.