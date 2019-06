Met je hondje aan het lijntje paraderen door de kerk

Eindspurt breedband: Digitale Stad stuurt duizenden inschrijf­kaar­ten naar inwoners

13 juni TIEL - Wie gaat er glasvezel aanleggen in Rivierenland? Wórdt er glasvezel aangelegd in de regio? Het zal erom spannen. Tot nu toe heeft geen van beide bedrijven die in Rivierenland actief zijn, voldoende aanmeldingen.