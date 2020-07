Militairen doen aanranding af als ‘een lolletje’

Fietsenma­ker Arjen is nu dj Arvel: ‘Ik doe waar ik goed in ben’

12 juli CULEMBORG - Zestien jaar runde Arjen van Veldhoven (50) onder de naam Arvel een fietsenzaak in Buren en Tiel. Sinds twee jaar is het zijn artiestennaam als dj in de internationale house scene. ,,Het is de kunst om origineel te blijven.’’