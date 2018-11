Nel (69) veroordeeld door de rechter: ‘Maar die ovonde is niet duidelijk!’

Door de onoverzichtelijke situatie had ze de man op de brommer helemaal niet gezien. Dat die man in haar ogen ook te hard had gereden en haar door de laagstaande zon niet kon zien, deed volgens de kantonrechter in Arnhem niet ter zake. Geleedst had gewoon voorrang moet verlenen.



,,Dat klopt helemaal’’, zei ze schuldbewust tegen de rechter. Ze kreeg een voorwaardelijke boete van 150 euro, die ze pas hoeft te betalen als ze binnen twee jaar weer in de fout gaat.



Daar kan Geleedst wel mee leven, maar ze wil vooral dat de gemeente iets doet aan de in haar ogen gevaarlijke situatie. De ovonde, een grote ovale rotonde, is inderdaad al sinds de opening in 2015 punt van heftige discussie en een plek waar veel ongelukken gebeuren.



De gemeente heeft de situatie al proberen te verduidelijken met extra borden en grotere haaientanden, waarna het aantal ongelukken zienderogen afnam. Nu is het vooral aan gebruikers om zich aan de regels te houden, concludeerde de gemeente al eerder.



Voor Geleedst is dat niet voldoende. ,,Er wordt te weinig rekening gehouden met oudere verkeersdeelnemers. Het is overal zo druk in Culemborg en de ovonde is het ergst.’’