'Niet weer?!' Politie ziet geen verband autobranden in Culemborg met reeks

Tussen november 2016 en november 2017 was Culemborg in de ban van een fikse reeks autobranden. Ruim zestig auto's werden in ruim een jaar tijd in brand gestoken. Aanvankelijk waren het vooral branden in de wijk Terweijde, later breidde zich dat uit als een olievlek over de hele stad. De branden van afgelopen weekend waren aan het Stationsplein en de Frederik van Eedenlaan.