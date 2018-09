Oekraïense kinderen zijn weer terug in Nederland: ‘Ze moeten afscheid kunnen nemen’

Waarom kregen Oekraïense kinderen uit Culemborg minder aandacht dan Howick en Lili?

5 september CULEMBORG - Broertjes Maksim (14) en Denis (10) zijn twee maanden na hun uitzetting naar Oekraïne weer terug in Culemborg. Broer en zus Howick en Lili moeten bijna gedwongen vertrekken naar Armenië. Over dat laatste is half Nederland nu al een aantal weken in rep en roer. In de aanloop naar de uitzetting van het Oekraïense gezin was er een stuk minder commotie. Waar lag dat nou eigenlijk aan?