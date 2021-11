OM: politie-stagiair (32) checkte op vrije dagen wel héél veel kentekens, zelfs van zijn eigen vrienden

Culemborg vroeger: haar vader liet zóveel ordners en foto’s achter dat Ingrid er een boek over kon schrijven

Ordners vol familiegeschiedenis en een koffer met duizenden negatieven en dia’s, nagelaten door haar vader. Daarmee ging Ingrid Maan-Eulink aan de slag toen ze vanwege corona opeens tijd over had. Het resulteerde in een boeiend boek over het leven in en rond Culemborg in de periode 1930-1965, met hoofdrollen voor haar ouders.

4 augustus