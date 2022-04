Ondernemer Maarten (55) had drie bijbanen om te overleven: ‘En nog was dat niet genoeg’

Hij heeft het heel druk. Maarten Tegenbosch is sinds een maand facilitymanager bij ETC Design Center Europe in Culemborg.



ETC biedt op 15.000 vierkante meter een platform aan 500 merken uit het hogere interieursegment. Interieurprofessionals kunnen zich er laten inspireren. Voor Maarten is er altijd wel wat te doen. ,,Als er iets is met de elektra bij een beursstand of wat anders met het pand, dan regel ik dat. Ik zorg dat alles in orde is.”