Onderzoek naar twee mogelijke schietincidenten in Culemborg

Vrijdaginterview ‘Doe iets nuttigs voor je medemens': de 76-jarige Eli rijdt nog elke week ouderen door Culemborg

12 april CULEMBORG - Al zijn hele leven zet Eli Teterissa zich belangeloos in voor de medemens. Tot twee jaar terug als ouderling in de Molukse kerk, nog altijd wekelijks als chauffeur voor Culemborgse ouderen of mensen met een beperking bij Stichting Samen Verder. Vorige maand werd hij koninklijk onderscheiden.