Ook op 28ste Culemborg Blues is weer een ‘dinosauriër’ uit de vaderlandse muziekscene te zien

Energierekening Laura: ‘We willen tot ons pensioen hier wonen, dus maandlas­ten zo laag mogelijk krijgen’

Hoeveel geld besteed jij aan energie in huis? Hoe probeer je de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Laura Baas (32) uit Siddeburen in Groningen.