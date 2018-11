Opnieuw beloning voor gouden tip autobranden Culemborg

VIDEOCULEMBORG - Opnieuw is er een beloning uitgeloofd voor de gouden tip over de autobranden in Culemborg. Dit voorjaar werd het onderzoek naar de reeks brandstichtingen gesloten zonder dat het tipgeld was uitgekeerd, maar politie en justitie halen het middel nu weer van stal.

Sinds het begin van de hausse aan autobranden gingen er zeker zeventig auto's in vlammen op. Dit jaar is op zeker negen plaatsen brand geweest. De eerste twee in mei de tweede in september. In oktober ging het drie keer mis, in november al drie keer: dinsdag brandden een auto en een bestelbus uit aan de Middelcoopstraat.

Afgelopen nacht brandden aan de Mendelssohnlaan in de wijk Terweijde en aan de Stellingmolenstraat in de wijk Molenzicht vier auto's uit. In de laatste straatwaren het drie auto's naast elkaar die vlam vatten. Een Toyota Prius werd aangestoken, de Chevrolet Spark en de Citroën C2 die er links en rechts van stonden, raakten beschadigd.



De Toyota is van een 86-jaar oude Culemborgse. Volgens buurtbewoners ligt ze vrijdagochtend na een bewogen nacht net te slapen en is ze niet aanspreekbaar. De Citroën is van haar bovenbuurman, een taxichauffeur die aan het werk is.

Volledig scherm Autobrand aan de Stellingmolenstraat in Culemborg. © Harold Schuil/DG

De Chevrolet is van Sabine van Doorn, die net haar vuilniscontainer buitenzet. ,,We hoorden eerst een knal en daarna een veel hardere knal. En toen stond die Prius in brand. Het duurde voor mijn gevoel erg lang voordat de brandweer er was. Als ze eerder waren geweest, was onze auto gered.’’

Van Doorn baalt stevig van de situatie. ,,Het is gelukkig onze tweede auto en hij is goed verzekerd. Waar moet je nou nog parkeren dan? Ik denk dat we maar even een half jaartje wachten voordat we een nieuwe auto kopen. Eerst maar even aanzien hoe dit afloopt.’’ Van Doorn wijst naar de half gesmolten kliko's die naast de wrakken staan. ,,Wat als die in brand gaan? En het schuurtje ernaast. Ik voel me hier toch echt wel onveilig door.’’

Volledig scherm Autowrakken na de brand aan de Stellingmolenstraat in Culemborg. © Harold Schuil/DG