Oprichters grootste spookhuis van de Benelux rollebollend over straat

De eigenaren van Halloween Nightmares willen namelijk dat Varossieau die woorden rectificeert en hij ophoudt te verkondigen dat hij mede-eigenaar is van dat spookhuis.

Kunstenaar Varossieau reageerde geëmotioneerd in het kort geding dat tegen hem was aangespannen. Volgens hem is Halloween Nightmares, dat geldt als het grootste spookhuis van de Benelux en vorig jaar in winkelcentrum The Wall in Utrecht werd ingericht, wel degelijk ook van hem. ,,Het is mijn kindje. Ik zit hier om mijn kindje te verdedigen.”

Paar tekeningen

Hij heeft de formele eigenaren van het spookhuis in de media crimineel genoemd omdat ze hem niet hebben laten meedelen in de winst. Op de website van organisator Halloween Nightmares uit Bunnik staat de naam van Varossieau naast die van Wilbert Vernooij en Janita Noorlander als ‘founders’.

Maar die laatste twee zeiden gisteren voor de kortgedingrechter in Arnhem dat Varossieau nooit compagnon is geweest en dus ook geen recht heeft op een deel van de winst. Volgens hen had de kunstenaar niet veel meer gedaan dan ‘een paar tekeningen’ voor het spookhuis maken en had hij verder bouw- en acteurswerkzaamheden verricht.

Ze spanden het kort geding aan omdat ze rectificatie willen van de uitingen van de Culemborger in de media, waarin hij stelt dat hij het spookhuis heeft bedacht, mede-eigenaar is van de bv en dat de andere eigenaren hem hebben opgelicht door geen winst uit te keren. Ook willen ze dat hij ophoudt ze vervelende berichtjes te sturen. ,,Ik wil mijn rust terug”, aldus Noorlander.

Overigens is er volgens hen helemaal geen sprake van winst. Ze zouden met verlies hebben gedraaid. De advocate van Varossieau fronste bij die opmerking haar wenkbrauwen en wees erop dat het publiek in lange rijen heeft gestaan om het evenement te bezoeken.

Opgelicht

Volgens haar is het spookhuis wel degelijk van de Culemborger. ,,Hij heeft het bedacht, opgetuigd en aangekleed.” In haar ogen valt er niets te rectificeren. ,,Hij wacht nog altijd op zijn winstdeel en Halloween Nightmares is als intellectueel eigendom van hem gestolen. Het is correct dat hij is opgelicht.”

De raadsvrouw stelde dat er met het evenement 650.000 euro is omgezet. Ze kondigde een bodemprocedure aan waarin wordt uitgezocht waar haar cliënt recht op heeft. Ze stelde voor om die af te wachten. Maar de andere partij bleef bij de eis voor een rectificatie.