Oproep na arrestatie Culemborgse damcoach om kinderporno: mogelijke slachtoffers, meld je

,,Als er slachtoffers zijn, hoop ik niet dat zij zich belemmerd voelen door gêne of wat dan ook’’, zegt KNDB-voorzitter Ebbo de Jong. S. wordt sinds eind vorig jaar al verdacht van filmen met een verborgen camera in zijn badkamer, nadat een meerderjarige Wit-Russische dammer het apparaat ontdekte. Nu zou S. ook kinderporno hebben vervaardigd en in zijn bezit hebben gehad. De politie arresteerde S. dinsdag op het bureau in Tiel.

‘Dit is shocking’

Schorsing

S. is al een langere tijd geschorst als jeugdleider door de KNDB. Of hij wordt geroyeerd, wil De Jong laten afhangen van een aanstaande bestuursvergadering en het strafrechtelijk onderzoek dat nog loopt. Denk en Zet, de damvereniging in Culemborg waar S. lid van is, laat weten het besluit van de landelijke bond af te wachten en daar mogelijk in mee te gaan. De Culemborger is nog niet veroordeeld, benadrukt voorzitter Robert-Jan van den Akker. Evenals Denk en Zet is de Surinaamse dambond verrast door de arrestatie van S. Voor interim-bestuurder Henry Sjoerwamo actie onderneemt, wil hij eerst in gesprek met ouders en verenigingen met jeugdafdelingen. Eind oktober verbleven er nog meerdere minderjarige Surinaamse dammers bij S. thuis, bevestigt hij. Dat baart Sjoerwamo ‘wel zorgen’.

‘Duivels dilemma’

Of de KNDB niet eerder vraagtekens had moeten zetten bij de goede bedoelingen van S., die vaker jonge dammers uit binnen- en buitenland over de vloer kreeg?



,,In Nederland zijn duizenden vrijwilligers die op een zelfde manier beschikbaar zijn’’, stelt De Jong. ,,Het blijft voor mij een duivels dilemma. Achter iedere naam een vraagteken zetten, is denk ik niet iets wat we zouden moeten willen.’’



Maar natuurlijk vraagt hij zich achteraf ook af of de bond niet kritischer had moeten kijken naar de activiteiten van S., geeft De Jong toe.



De bondsvoorzitter wil er alles aan doen te voorkomen dat leden van de KNDB in de toekomst in verband kunnen worden gebracht met misbruik.