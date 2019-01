Overval in winkel Culemborg: politie op zoek naar dader

video Bacterie vertraagt verhuizing ouderen Lingehof naar Beesd

10:52 CULEMBORG/ BEESD - De vijftig ouderen die dinsdag zouden terugkeren in hun splinternieuwe woonzorgcentrum in Beesd, blijven in Culemborg. In de leidingen van De Lingehof is de pseudomonas bacterie aangetroffen.