Pieter Baan Centrum adviseert tbs na moord uit jaloezie door Zizis T. in Culemborg

CULEMBORG - Het Pieter Baan Centrum adviseert tbs met dwangverpleging voor de 32-jarige Zizis T. die 21 op 22 oktober zijn 47-jarige vriendin doodstak in de Culemborgse Herenstraat. T. zegt er zelf over dat stemmen in zijn hoofd hem tot de daad aanzette.

Dit blijkt dinsdag voor de rechtbank in Arnhem, waar de rechtszaak eerder werd uitgesteld om gedragsdeskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) te kunnen horen. Het PBC stelt dat de man een psychose had en dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. De rechtbank en de advocaat willen verdere vragen stellen over het advies.

Lees ook PREMIUM Doodde Zizis zijn vriendin Yioula in een opwelling of met een vooropgezet plan? Lees meer

De moord kwam nadat het stel de avond tevoren had besloten uit elkaar te gaan, mede omdat hij zo stikjaloers was dat het niet meer werkte. T. zou de volgende dag naar de dokter gaan vanwege zijn onwerkbare geestestoestand.



Stikjaloers

Zizis T. was na likes door anderen op het profiel van zijn vriendin zo jaloers, dat hij haar overhaalde om met Facebook te stoppen. Nadat het stel had besloten om een punt achter hun relatie te zetten, rookte hij marihuana. Dat deed hij weer vaak sinds hij na de vakantie zonder duidelijke reden ook zijn baan had opgezegd.



Hij zei die beruchte avond tegen haar dat dit hun laatste nacht samen was. Toen ze daar niet op reageerde, ging hij eerst naar buiten. Daarna ging hij weer naast haar liggen en probeerde hij haar te wurgen. Vervolgens sleepte hij haar mee naar de keuken en stak hij een mes in haar hart. De vrouw probeerde zich te verzetten.

‘Ik heb mijn vriendin vermoord’

De man reed naar het politiebureau, belde 112 en zei in het Engels: “Ik heb mijn vriendin vermoord, ze heeft vaak tegen me gelogen. Haar ID zit in mijn portemonnee.”



Agenten troffen de man onder het bloed aan en rekenden hem in.



In de laptop of telefoon van de man is niks aangetroffen die wijzen op voorbereiding, maar de man maakte wel kort voordat hij zijn vriendin doodde geld over van haar rekening naar zijn broer. “Omdat ik wist dat ik naar de gevangenis zou gaan.”

Drugsverleden en psychoses