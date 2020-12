Politie houdt twee jonge inbrekers op heterdaad aan bij restaurant in Culemborg en vindt wapens en drugs

Na beren en pietjes achter het raam is nu de jacht op de sneeuwpop geopend

13 december CULEMBORG/TIEL - Gesignaleerd: kinderen én ouderen op zoek naar sneeuwpoppen die bewoners achter hun raam hebben gezet of op de ruit hebben geplakt. Het is in Culemborg de jongste trend, na de ‘jacht’ op beren en gluurpietjes.