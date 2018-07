Politie schrijft prijsvraag uit: Hoeveel lachgaspatronen lagen er in Culemborg?

‘Nú voelen we ons pas echt vluchte­ling’

9 juli De Culemborgse familie die zaterdag is uitgezet naar Oekraïne, wil er alles aan doen om weer terug te keren naar Nederland. Vanuit de kerk in Kiev waar ze worden opgevangen, laat moeder Olga Andropova weten dat ze in Oekraïne niets te zoeken hebben. „De kinderen willen naar huis. We voelen ons nu pas echt vluchteling.”